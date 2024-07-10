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o
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أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتفاقم... إليكم آخر المستجدات!
فنّ
2024-07-10 | 07:47
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أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتفاقم... إليكم آخر المستجدات!
أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتفاقم... إليكم آخر المستجدات!
بعد رفعها دعوى قضائية ضد طليقها حسام حبيب، حضرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى نيابة القاهرة الجديدة للاستماع إلى أقوالها.
وقدّمت الفنانة المصرية تقريراً طبياً مفصلاً عن حالتها الصحية، إلا أن طليقها قدّم بعض الصور ومقاطع الفيديو ليؤكد أنه لم يقم بالاعتداء عليها.
وقال محامي شيرين، ياسر قطنوش إن الفنانة المصرية ستستكمل الإجراءات القانونية ضد طليقها، مؤكداً أنها لن تتنازل عن المحضر ضده.
المصدر
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