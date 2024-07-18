محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته... جمالها حديث المتابعين! (صور)

محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته... جمالها حديث المتابعين! (صور)

احتفلت عائلة الممثل المصري محمد هنيدي بخطوبة ابنته فريدة على الدكتور حازم فؤاد الدباح، وذلك في حفل عشاء عائلي متواضع اقتصر على أهل العروسين، بعيدًا عن وسائل الإعلام.



ولاقت صور الخطوبة تفاعلا كبيرا من الجمهور، وذلك بعد أن نشرها عدد من أصدقاء فريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد المتابعون بجمالها ونعومية إطلالتها.



وفي هذا السياق، تألقت فريدة بفستان أبيض وطويل وحجابها الأبيض الناعم أضاف إلى المظهر النهائي أناقة رائعة حيث خطفت الأخيرة الأنظار.

ويُذكر أن فريدة، البالغة من العمر 22 عامًا، تدرس حاليا في الجامعة الأميركية، بعد تخرجها من الثانوية العامة العام 2020، وكانت قد شاركت والدها في إنتاج فيلم "نبيل الجميل".