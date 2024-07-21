أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟

تعرضت الممثلة اللبنانية رولا شامية لعملية سرقة فجر اليوم الأحد أثناء عودتها إلى منزلها في منطقة الحازمية.

وفي التفاصيل، لاحقت دراجتان ناريتان شامية التي حاولت الإسراع بالسيارة إلا أن الأشخاص الذين كانوا على متن الدراجتين أجبروها على التوقف وقاموا بسرقة ممتلكاتها.

ومن جهتها، طمأنت شامية جمهورها عبر حسابها على إكس وكتبت: "وعيت اليوم الصبح ع رسايل واتصالات المحبين والأصدقاء… انا منيحة وبألف خير … وبس شوف هالمحبة منكم بنسى هموم الدني كلها … أحد مبارك للجميع".

وعيت اليوم الصبح ع رسايل واتصالات المحبين والأصدقاء… انا منيحة وبألف خير … وبس شوف هالمحبة منكم بنسى هموم الدني كلها … احد مبارك للجميع ❤️