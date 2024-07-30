للبحث في واقع الانتاج الدرامي وسبل التعاون... المكاري يلتقي بالمخرج والمنتج ايلي المعلوف

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في تلفزيون لبنان، المخرج والمنتج ايلي المعلوف، بحضور مساعدة المدير العام وفاء حيدر ومدير البرامج هيثم كالوت. وتم البحث في الانتاج الدرامي في لبنان والعوائق التي أدت الى فرملته.



وفي التفاصيل، استعرض المخرج معلوف الاعمال التي قدمتها شركة "فينيكس بيكتشرز"، لاسيما التاريخية منها ونجاحاتها، متمنيا "أن يعود استديو تلفزيون لبنان في الحازمية، الموقع الابرز للانتاجات المحلية كما كان، وهو سبق أن صور مشاهد محاكمات مسلسل "خيوط في الهواء".

وقدّر معلوف التحرك الذي يقوم به وزير الاعلام لاستعادة الدور الاعلامي الرسمي رغم الظروف الصعبة، وأشار الى انه "تقديرا لهذا التحرك سيقدم لتلفزيون لبنان من أعماله هدية: مسلسل "ليلة القرار" من تأليف الكاتب انطوان غندور ويتناول عهود أربعة رؤساء ومسلسل " ورود ممزقة".



اما الوزير المكاري، فشكر المنتج ايلي معلوف على "مبادرته وحرصه على الدراما اللبنانية ومحبته لتلفزيون لبنان"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.