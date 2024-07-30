فاجأها وكتب "بحبك"... هكذا كانت إجابة ياسمين عبد العزيز على هذا التعليق! (صورة)

فاجأها وكتب "بحبك"... هكذا كانت إجابة ياسمين عبد العزيز على هذا التعليق! (صورة)





لفتت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الأنظار برد طريف على أحد معجبيها عبر حسابها على منصة فيسبوك، حيث ظهرت فاقدة البعض من وزنها.



وفي التفاصيل، أجابت ياسمين عبد العزيز على تعليق "بحبك" بصورة كوميدية لها وعلّقت بجملة "خطر أوي"، حيث ظهرت الأخيرة بإطلالة شبابية مع سماعات الرأس وبدا واضحا على وجهها أنها فقدت البعض من وزنها.