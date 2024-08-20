الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد وفاته... عشيقة ألان ديلون السابقة تخرج عن صمتها: اتهامات متبادلة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!

فنّ
2024-08-20 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد وفاته... عشيقة ألان ديلون السابقة تخرج عن صمتها: اتهامات متبادلة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد وفاته... عشيقة ألان ديلون السابقة تخرج عن صمتها: اتهامات متبادلة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!

بعد وفاته... عشيقة ألان ديلون السابقة تخرج عن صمتها: اتهامات متبادلة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!

اتهمت هيرومي رولين، عشيقة الممثل الفرنسي الراحل ألان ديلون، أبناء الممثل الثلاثة بمنعها بشكل "غير إنساني" من رؤيته بعد وفاته يوم الأحد الفائت.

 

وعاشت رولين مع ديلون كمساعدة له منذ حوالي 17 عاماً وادّعت أن علاقة حب جمعتها بالممثل الفرنسي الراحل لمدة 3 عقود.

 

وكشفت رولين أن أبناء ديلون، فابيان وأنوشكا وأنتوني، رفضوا السماح لها برؤيته بعد وفاته، واتهمتهم أيضاً باستغلال حالة والدهم العقلية المتدهورة مضيفةً أنهم طردوها من المنزل في شهر تموز الفائت.

 

وقالت رولين لصحيفة لو فيغارو الفرنسية: "لقد أحببنا بعضنا البعض لمدة 30 عاماً وعشت معه لمدة 17 عاماً لكنني انفصلت عنه الآن بشكل وحشي وغير عادل"، زاعمةً أن أبناء ديلون قالوا إنها "ليست أكثر من مجرد مدبرة منزل".

 

ورفع أبناء ديلون في وقت سابق دعوى قضائية ضد رولين بتهمة إساءة معاملة شخص ضعيف والتحرش به، والتي قيل إن ديلون نفسه أيد رفعها.

 

وزعمت أنوشكا أن أنتوني، الإبن الأكبر لديلون، كان يضايق والده بشدة بشأن حالته العقلية بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2019.

 

وقال أنتوني في المقابل إن أنوشكا سعت إلى إخفاء نتائج الاختبارات المعرفية التي أجراها ديلون عن بقية أفراد الأسرة.

 

والتقى ديلون ورولين للمرة الأولى عام 1992 في موقع تصوير فيلم The Return of Casanova وأصبحت علاقتهما حميمة فيما بعد.

 

المصدر

آخر الأخبار

فنّ

وفاته...

عشيقة

ديلون

السابقة

صمتها:

اتهامات

متبادلة

ومفاجآت

صادمة

التفاصيل!

LBCI التالي
ظهور بن أفليك مُبتسماً في اجتماع عائلي مع زوجته السابقة... وغياب ملحوظ لجنيفر لوبيز (فيديو)
شيرين عبد الوهاب في رسالة تحذيرية هامة... هذا ما طلبته من جمهورها (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-08-15

قضية وفاة ماثيو بيري تابع... تطورات جديدة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2024-08-18

الموت يغيب النجم السينمائي الفرنسي ألان ديلون

LBCI
منوعات
2024-08-17

لدغة عنكبوت أودت بحياة شاب عشريني وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2024-08-15

خرج في نزهة مع كلبه ثم وقعت الفاجعة... مشادة كلامية كادت أن تودي بوالد نجم كرة قدم وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:07

دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)

LBCI
فنّ
10:20

"ما حد له شغل بحياتي"... ليلى عبدالله تعلّق للمرة الأولى على حادثة تسريب صورها الجريئة برفقة جو جوناس! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:26

بين صداقة الكلاب أو الزملاء... ممثل مصري شهير يصدم متابعيه باختياره: "واثقين في إخلاصنا لبعض"! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:24

بعد الشكر والتقدير محبة ومباركة.... هكذا ردت هيفاء وهبي على شيرين عبد الوهاب!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-18

بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط وسط آمال بالتوصل إلى هدنة في غزة

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-18

توضيح من قوى الأمن حول الإشكال الذي حصل في المطار

LBCI
أخبار دولية
06:20

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف مجمع قيادة وتحكم لحماس في مدرسة بمدينة غزة

LBCI
أخبار لبنان
14:54

اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:58

بايدن يصف ترامب بأنه "فاشل" و"مجرم مدان"

LBCI
أخبار لبنان
06:30

مولوي من عين التينة: نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات

LBCI
أخبار لبنان
14:38

الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد

LBCI
أخبار دولية
14:17

بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:33

غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:43

مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع

LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...

LBCI
أخبار لبنان
14:54

اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...

LBCI
منوعات
15:15

تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!

LBCI
صحف اليوم
23:56

قرار دولي بحجب التمويل (الأخبار)

LBCI
فنّ
11:07

دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:49

الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More