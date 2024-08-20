بعد وفاته... عشيقة ألان ديلون السابقة تخرج عن صمتها: اتهامات متبادلة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!

اتهمت هيرومي رولين، عشيقة الممثل الفرنسي الراحل ألان ديلون، أبناء الممثل الثلاثة بمنعها بشكل "غير إنساني" من رؤيته بعد وفاته يوم الأحد الفائت.

وعاشت رولين مع ديلون كمساعدة له منذ حوالي 17 عاماً وادّعت أن علاقة حب جمعتها بالممثل الفرنسي الراحل لمدة 3 عقود.

وكشفت رولين أن أبناء ديلون، فابيان وأنوشكا وأنتوني، رفضوا السماح لها برؤيته بعد وفاته، واتهمتهم أيضاً باستغلال حالة والدهم العقلية المتدهورة مضيفةً أنهم طردوها من المنزل في شهر تموز الفائت.

وقالت رولين لصحيفة لو فيغارو الفرنسية: "لقد أحببنا بعضنا البعض لمدة 30 عاماً وعشت معه لمدة 17 عاماً لكنني انفصلت عنه الآن بشكل وحشي وغير عادل"، زاعمةً أن أبناء ديلون قالوا إنها "ليست أكثر من مجرد مدبرة منزل".

ورفع أبناء ديلون في وقت سابق دعوى قضائية ضد رولين بتهمة إساءة معاملة شخص ضعيف والتحرش به، والتي قيل إن ديلون نفسه أيد رفعها.

وزعمت أنوشكا أن أنتوني، الإبن الأكبر لديلون، كان يضايق والده بشدة بشأن حالته العقلية بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2019.

وقال أنتوني في المقابل إن أنوشكا سعت إلى إخفاء نتائج الاختبارات المعرفية التي أجراها ديلون عن بقية أفراد الأسرة.

والتقى ديلون ورولين للمرة الأولى عام 1992 في موقع تصوير فيلم The Return of Casanova وأصبحت علاقتهما حميمة فيما بعد.

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