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هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)
فنّ
2024-08-26 | 12:12
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هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)
هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)
أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا ضخمًا ليل الجمعة الفائت، في محافظة كفر الشيخ المصرية، وذلك ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.
وفي التفاصيل، أشعلت هيفاء وهبي الأجواء بباقة متنوعة من أجمل أغانيها التي أضفت جوًّا من الحماس على الجماهير الذين توافدوا بالآلاف.
وفي هذا السياق، تألّقت هيفاء وهبي بإطلالة عصرية وجذابة إذ ارتدت الأخيرة سروالاً ضيقًا من الدنيم باللون الأزرق الفاتح المزخرف بأشكالٍ هندسيّة، بالإضافة إلى اعتمادها الكورسيه المصمم بأحجار كريستالية.
واستطاعت هيفاء وهبي أن تتصدّر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونه الحفل الأول في مصر بعد إلغاء قرار منع نشاطاتها الفنية في البلاد.
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