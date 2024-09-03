بعد صراع طويل مع المرض... الموت يغيّب المخرج إيلي سعادة

بعد صراع طويل مع المرض... الموت يغيّب المخرج إيلي سعادة

توفي اليوم المخرج اللبناني ايلي سعادة بعد صراع طويل مع المرض، وكان الراحل قد ابتعد عن الاخراج بعد إصابة زوجته الممثلة والإعلامية نهى الخطيب بالمرض ووفاتها لاحقا.



وكان قد كرّم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري المخرج الراحل منذ أشهر وتسلّمت الدرع ابنته ندى بالنيابة عن والدها إيلي سعادة.



ويُذكر أن إيلي سعادة قدم للتلفزيون أهم وأبرز المسلسلات الدرامية المميزة بما في ذلك "غرباء"، "مياسة"، "القيد"، "حنين"، "النهر"، "لمن تغني الطيور" ، "الهاجس" ، "شهيرات في الحب" وغيرها من الأعمال.