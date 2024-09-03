الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ممثل متهم بالاستخدام غير القانوني للمخدرات... وهذا مصيره!

فنّ
2024-09-03 | 13:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ممثل متهم بالاستخدام غير القانوني للمخدرات... وهذا مصيره!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ممثل متهم بالاستخدام غير القانوني للمخدرات... وهذا مصيره!

حُكم على الممثل الكوري الجنوبي البارز يو آه-إن الثلاثاء بالسجن عاما واحدا لإدانته بالاستخدام غير القانوني لعقار بروبوفول المخدر، على ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

واتُهم يو، واسمه الحقيقي أوم هونغ سيك، باستخدام البروبوفول في 181 مناسبة بين عامي 2020 و2022. وقد تلقّى العقار في عيادات متخصصة بحجة إجراء عمليات تجميل.

وذكرت وكالة يونهاب أن الادعاء طلب سجن نجم فيلم "هيلباوند" أربع سنوات، لكنّ محكمة منطقة سيول المركزية حكمت على الممثل البالغ 37 عاما بالسجن لعام واحد.

وأشار الحكم إلى أنّ الممثل "مذنب بما يتعلق بمختلف مشترياته الرامية إلى تعاطيه الاعتيادي للمخدرات"، على ما نقلت قناة يونهاب الإخبارية.

وأوضحت المحكمة أنّ يو ارتكب الجرائم "متجاهلاً القوانين المرعية الإجراء" وأظهر "عدم حذر تجاه المواد المخدرة".

وخلال الشهر الفائت، غُرّم الطبيب الذي وفّر البروبوفول للممثل من دون وصفة طبية مناسبة، بمبلغ 40 مليون وون (30 ألف دولار).

ومع أنّ البروبوفول يُستخدم في الأساس كمخدر جراحي، يُساء استعماله أحيانا لأغراض ترفيهية، وغالبا بمشاركة متخصصين طبيين يبدون استعدادا لتوفيره من دون حاجة طبية قانونية.

وتسببت جرعة زائدة من هذا العقار في وفاة نجم البوب مايكل جاكسون عام 2009.

ونقلت يونهاب عن يو قوله أمام المحكمة "آسف لأنني أثرت قلق كثيرين".

وسطع نجم يو بعد ظهوره للمرة الأولى عام 2003، بعدما أدى دور البطولة في مجموعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام من مختلف الأنواع، وأصبح أحد الممثلين الأكثر شهرة في البلاد.

وهذه المحاكمة هي أحدث فضيحة مرتبطة بالمخدرات في كوريا الجنوبية.

ففي حادثة مماثلة، واجه نجم البوب الكوري جي-دراغن اتهامات بتعاطي المخدرات وخضع لاستجواب في أحد مراكز الشرطة، لكنّ القضية أُسقطت في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب عدم كفاية الأدلة.

وفي كانون الأول/ديسمبر، انتحر الممثل لي سون كيون المعروف بدوره في فيلم "باراسايت" الحائز جوائز أوسكار، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، مما أثار موجة غضب شعبية بشأن ما اعتبره كثيرون تحقيقا مسرفا تجريه الشرطة من دون أدلة واضحة.

وسنة 2012، دين لي جاي يونغ، نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات آنذاك، بالاستخدام غير القانوني للبروبوفول وغُرّم بـ70 مليون وون. وتمت إدانته بتلقي المخدر بشكل متكرر في عيادة متخصصة بالجراحة التجميلية في سيول على مدى سنوات عدة.

آخر الأخبار

فنّ

بالاستخدام

القانوني

للمخدرات...

مصيره!

LBCI التالي
رغم بلوغه الـ86 عامًا... لولوش عازم على مواصلة الإخراج
نجم عالمي يُساعد مصوراً بعد تعثره على السجادة الحمراء... وهكذا دعمته زوجته (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-08-18

وضع جثته في الثلاجة وانتحل شخصيته... ما فعله هذا الرجل بوالده مرعب وهذا كان مصيره!

LBCI
منوعات
2024-08-12

ما فعله خلال بث مباشر على تيك توك لزيادة عدد متابعيه كان صادما... وهذا مصيره!

LBCI
منوعات
2024-07-06

مقطع فيديو كشف أمره... رجل حاول اقتحام وحدة تخزين بهدف السرقة وهذا كان مصيره! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-06-18

صرخ من الألم وهذا وضعه الصحي... ممثل بريطاني معروف سقط على خشبة المسرح خلال عرضه المسرحي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:26

ليدي غاغا تتألق برفقة خطيبها في أحدث ظهور لهما... وحجم خاتمها حديث الجمهور! (صور)

LBCI
فنّ
10:20

"عاشقة"... سينتيا صموئيل تشارك لحظات رومانسية برفقة زوجها (صور)

LBCI
فنّ
09:49

"اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة"... أحلام تواصل نفي شائعات الانفصال على طريقتها

LBCI
فنّ
09:35

ديبيكا بادوكون تستعرض حملها في أحدث جلسة تصوير لها برفقة زوجها (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:56

مرصد غرين بانك الأميركي... "عصر ذهبي" للبحث عن الحياة خارج الأرض!

LBCI
أخبار دولية
13:01

البيت الأبيض: الهجوم الروسي على بولتافا في أوكرانيا "تذكير مروّع" بـ"وحشية" بوتين

LBCI
آخر الأخبار
13:32

الخارجية الأميركية: المحادثات أحرزت تقدمًا الأسبوع الماضي بشأن وقف القتال في غزة وصفقة للإفراج عن الرهائن وعلى الجانبين إبداء مرونة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:04

التغير المناخي يغير السياحة العالمية

LBCI
أخبار دولية
14:00

الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير

LBCI
أخبار دولية
13:57

تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة

LBCI
أخبار دولية
13:54

دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي

LBCI
أخبار دولية
13:49

ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها

LBCI
أخبار لبنان
13:42

رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:14

مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان

LBCI
فنّ
08:40

بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)

LBCI
فنّ
06:11

على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)

LBCI
خبر عاجل
09:16

الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة

LBCI
أمن وقضاء
08:18

توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:44

العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
09:17

مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More