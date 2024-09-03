ممثل متهم بالاستخدام غير القانوني للمخدرات... وهذا مصيره!

حُكم على الممثل الكوري الجنوبي البارز يو آه-إن الثلاثاء بالسجن عاما واحدا لإدانته بالاستخدام غير القانوني لعقار بروبوفول المخدر، على ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.



واتُهم يو، واسمه الحقيقي أوم هونغ سيك، باستخدام البروبوفول في 181 مناسبة بين عامي 2020 و2022. وقد تلقّى العقار في عيادات متخصصة بحجة إجراء عمليات تجميل.



وذكرت وكالة يونهاب أن الادعاء طلب سجن نجم فيلم "هيلباوند" أربع سنوات، لكنّ محكمة منطقة سيول المركزية حكمت على الممثل البالغ 37 عاما بالسجن لعام واحد.



وأشار الحكم إلى أنّ الممثل "مذنب بما يتعلق بمختلف مشترياته الرامية إلى تعاطيه الاعتيادي للمخدرات"، على ما نقلت قناة يونهاب الإخبارية.



وأوضحت المحكمة أنّ يو ارتكب الجرائم "متجاهلاً القوانين المرعية الإجراء" وأظهر "عدم حذر تجاه المواد المخدرة".



وخلال الشهر الفائت، غُرّم الطبيب الذي وفّر البروبوفول للممثل من دون وصفة طبية مناسبة، بمبلغ 40 مليون وون (30 ألف دولار).



ومع أنّ البروبوفول يُستخدم في الأساس كمخدر جراحي، يُساء استعماله أحيانا لأغراض ترفيهية، وغالبا بمشاركة متخصصين طبيين يبدون استعدادا لتوفيره من دون حاجة طبية قانونية.



وتسببت جرعة زائدة من هذا العقار في وفاة نجم البوب مايكل جاكسون عام 2009.



ونقلت يونهاب عن يو قوله أمام المحكمة "آسف لأنني أثرت قلق كثيرين".



وسطع نجم يو بعد ظهوره للمرة الأولى عام 2003، بعدما أدى دور البطولة في مجموعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام من مختلف الأنواع، وأصبح أحد الممثلين الأكثر شهرة في البلاد.



وهذه المحاكمة هي أحدث فضيحة مرتبطة بالمخدرات في كوريا الجنوبية.



ففي حادثة مماثلة، واجه نجم البوب الكوري جي-دراغن اتهامات بتعاطي المخدرات وخضع لاستجواب في أحد مراكز الشرطة، لكنّ القضية أُسقطت في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب عدم كفاية الأدلة.



وفي كانون الأول/ديسمبر، انتحر الممثل لي سون كيون المعروف بدوره في فيلم "باراسايت" الحائز جوائز أوسكار، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، مما أثار موجة غضب شعبية بشأن ما اعتبره كثيرون تحقيقا مسرفا تجريه الشرطة من دون أدلة واضحة.



وسنة 2012، دين لي جاي يونغ، نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات آنذاك، بالاستخدام غير القانوني للبروبوفول وغُرّم بـ70 مليون وون. وتمت إدانته بتلقي المخدر بشكل متكرر في عيادة متخصصة بالجراحة التجميلية في سيول على مدى سنوات عدة.