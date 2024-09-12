وفاة الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر بعد مسيرة فنية حافلة

وفاة الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر بعد مسيرة فنية حافلة



فارقت الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر الحياة عن عمر 84 عامًا.

وكانت قد قدّمت الراحلة طيلة عقود نموذجًا راقيًا للفن السعودي حيث استطاعت صفية بن زقر تجسيد التراث السعودي من خلال استخدام الألوان الزاهية، لتصبح بذلك ركيزة للفن في المملكة.



وتُعتبر صفية بن زقر من الشخصيات البارزة التي منحت العادات والتقاليد الشعبية السعودية أهمية كبيرة في أعمالها، الأمر الذي ساهم في توثيق التراث الثقافي للمملكة.



كذلك، أسست الراحلة متحف "دارة صفية بن زقر" في جدة الذي يضم أعمالها ويعتبر مرجعًا مهمًا للتراث الثقافي والفني في السعودية.



وكانت قد نعتها "جمعية الثقافة والفنون" في جدة برسالة عبر حسابها على منصة إكس، جاء فيها: "وافت المنية رائدة الفنّ التشكيلي السعودي الفنانة صفية بن زقر بعد مسيرة تشكيلية حافلة وضعت فيها بصمتها المضيئة بالإبداع في مشهدنا الثقافي والفنّي".