"بحبك لآخر نفس"... هكذا عبّرت دانييلا رحمة عن حبها للبنان (صورة)

"بحبك لآخر نفس"... بهذه الكلمات عبّرت الممثلة اللبنانية الأسترالية دانييلا رحمة عن مشاعرها تجاه لبنان من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام.

في الوقت الذي تملأ فيه مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والاقتباسات التي تعبّر عن الأوضاع الصعبة في لبنان، اختارت دانييلا صورةً تحتوي على قلب كبير يتوسطه خريطة لبنان وشجرة الأرز، مع العبارة المؤثرة: "بحبك لآخر نفس".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من النجوم اللبنانيين شاركوا رسائلهم المؤثرة ودعواتهم للبنان في ظلّ الحرب المستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي.