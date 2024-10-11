دعماً للبنان وسوريا وفلسطين... باميلا الكيك تستخدم الذكاء الاصطناعي (صور)

استخدمت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك تقنية الذكاء الاصطناعي في مجموعة صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، للتعبير عن تضامنها مع الأوضاع الراهنة في لبنان والعالم العربي.
في الصورة الأولى، ظهرت باميلا وهي جالسة في مكتب، بينما يتعرض المباني خلفها للقصف، مع رفع علم لبنان في الخلفية، مما يعكس حالة الدمار والحزن التي يعيشها بلدها.
أما في الصورة الثانية، فركزت الممثلة المثيرة للجدل على وجهها، محاطة بمعالم شهيرة من لبنان، سوريا، وفلسطين، مع رفع أعلام هذه الدول، في إشارة واضحة لدعمها وتضامنها مع شعوب هذه البلدان التي تعاني من أزمات متواصلة.
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A post shared by 𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴 (@pamelaelkik)
A post shared by 𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴 (@pamelaelkik)
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A post shared by 𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴 (@pamelaelkik)