"الضرب شعلان على بيروت"... الشامي يوجه كلمات معبرة عن لبنان خلال حفله بألمانيا: خلونا نصلي

وجه الشامي تحية من القلب للبنان، وذلك خلال حفل أحياه في المانيا، حضره عدد كبير من الجماهير الذين نشروا مقاطع من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد الشامي نشر الفيديوهات في خاصية القصص القصيرة عبر موقع إنستغرام، وظهر في أحدها وهو يقول: "الضرب شعلان على بيروت وأنا عايش هونيك وبحبو لهالبلد فخلونا نصلي كلنا حتى يعم السلام علينا جميعا في كل مكان ونبقى جميعنا بخير".