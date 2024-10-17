سعد رمضان: خلوا علم لبنان يلف الكرة الأرضية

سعد رمضان: خلوا علم لبنان يلف الكرة الأرضية



نشر الفنان اللبناني سعد رمضان صورة للعلم اللبناني عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام وكتب: "خلوا علم لبنان يلف الكرة الأرضية... بالاتحاد نصمد للأبد".



وشارك سعد رمضان صورة لمنطقة النبطية مرفقة برسالة باللغة الانكليزية مفادها: "إنها النبطية، جنوب لبنان يُدمَّر يوميًّا".



كذلك، نشر سعد رمضان صورة بالأبيض والأسود عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، تضمنت الأخيرة كوفية وجملة جاء فيها: "ربّي لنا إخوة طال بهم الأذى، واشتدّ عليهم الكرب، وتخلى عنهم أهل الأرض، فمدّهم بمدد من عندك".