ورد الخال تنشر صورًا من بعلبك وتعلّق: "من لا يملك جغرافيا لا يهمّه التاريخ" (صور)

نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال صوراً جديدة عبر صفحتها الرسمية على X (تويتر سابقا)، لها من مدينة بعلبك وبالتحديد من آثارها التاريخية.

وعلّقت على الصور بالقول: "من ليس له جغرافيا، لا يأبه للتاريخ... بعلبك الحبيبة... لبنان إذا عبدتك لا أغالي".

والجدير بالذكر أن الفنانية اللبنانية لم تتوقف عن النشر عن لبنان منذ أولى أيام الحرب الحالية ضدّ إسرائيل.