مايا دياب لجمهورها: سؤال صعب... بس كيفكم؟

نشرت الفنانة مايا دياب عبر خاصيّة القصص القصيرة في حسابها على انستغرام، فيديو سألت فيه جمهورها عن أحواله، قائلةً: "بعرف انو الي وقت كثير طويل ما طليت فيه عليكم، بس اليوم عبالي اسألم كيفكم؟... سؤال صعب... بس كيفكم؟".