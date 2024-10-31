"كرمال عيونك يا لبنان"... ماجدة الرومي تُحيي حفلًا خيريًّا في دبي لمساعدة الشعب اللبناني

أعلن شقيق السيدة ماجدة الرومي عوض الرومي، في حسابه عبر موقع انستغرام، أن السيدة ماجدة ستحيي حفلا خيريا بعنوان "كرمال عيونك يا لبنان"، ضمن مبادرة "الإمارات معك يا لبنان"، بالتعاون مع مؤسسة "دبي للعطاء".وتحيي ماجدة الرومي حفلها في مدينة دبي للإنترنت في الإمارات، في 18 تشرين الثاني 2024، ويعود ريع الحفل لصالح الشعب اللبناني في ظل العدوان الإسرائيلي على أراضيه.