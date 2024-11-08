العدوان يطال غرفة السيدة فيروز التاريخية في فندق بالميرا... إرث بعلبك التاريخي مهدد بالزوال

بعد أن دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى يعود للعصر العثماني بالقرب من معابد بعلبك، نالت الغرفة التاريخية التي اعتادت السيدة فيروز الإقامة فيها في فندق بالميرا حصة كبيرة من الدمار حيث تحطّم الزجاج والنوافذ وانهارت أجزاء منها.



وفي التفاصيل، حصلت الغارة الأقرب إلى قلعة بعلبك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان نهار الأربعاء، حيث سقط صاروخ في موقف السيارات التابع للقلعة والمحاذي لها ما أدى إلى تدمير مبنى أثري وحي المنشية ذي الطابع العثماني.



كذلك، دمّرت الغارات الاسرائيلية العنيفة الغرفة التي كانت تقيم فيها السيدة فيروز في فندق بالميرا خلال زياراتها لإحياء حفلاتها في بعلبك، والتي كان قد تم الحفاظ عليها كذكرى تاريخية.



ويُذكر أنها النقطة الأقرب التي يصل إليها القصف الإسرائيلي لأحد أهم المواقع الأثرية في لبنان.