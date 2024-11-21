"في شي مش مظبوط"... كارين سلامة تعبّر عن الواقع اللبناني بهذه الكلمات

في شي مش مظبوط، كيف في انسان ياله انسان؟؟؟
يا عمي كيف هيك؟#لبنان
— carine salameh (@SalamehCarine) November 21, 2024
في شي مش مظبوط، كيف في انسان ياله انسان؟؟؟
يا عمي كيف هيك؟#لبنان
هيدي الأرض انسقيت كثير كثير كثير دم وظلم
الأرض رح تنتفض على الظالم
يمكن مش هلأ
ويمكن ما نكون بعدنا عايشين
بس ولا يمكن هالاجرام يمرق هيك
الكل عارف شو عامل، حتى لو برر وكذب على حاله وعلينا، كل واحد عارف انو باع، او سكت او اشترى
ما في شي تحت السما بضيع#لبنان#غزة_تذبح_بصمت
— carine salameh (@SalamehCarine) November 21, 2024
هيدي الأرض انسقيت كثير كثير كثير دم وظلم
الأرض رح تنتفض على الظالم
يمكن مش هلأ
ويمكن ما نكون بعدنا عايشين
بس ولا يمكن هالاجرام يمرق هيك
الكل عارف شو عامل، حتى لو برر وكذب على حاله وعلينا، كل واحد عارف انو باع، او سكت او اشترى
ما في شي تحت السما بضيع#لبنان#غزة_تذبح_بصمت
يا خوفي من اللبنانيين بين بعض....
الحقد مليان بالقلوب
يا خوفي....#لبنان
— carine salameh (@SalamehCarine) November 20, 2024
يا خوفي من اللبنانيين بين بعض....
الحقد مليان بالقلوب
يا خوفي....#لبنان