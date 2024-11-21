"في شي مش مظبوط"... كارين سلامة تعبّر عن الواقع اللبناني بهذه الكلمات

"في شي مش مظبوط"... كارين سلامة تعبّر عن الواقع اللبناني بهذه الكلمات



كتبت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة عددا من الرسائل عبر حسابها على منصة إكس، حيث انتقدت خضوع البعض بشكل تام لبعض القيادات كما عبّرت عن غضبها بسبب الأوضاع الراهنة.



وفي التفاصيل، شاركت كارين سلامة منشورا جاء فيه: "في شي مش مظبوط، كيف في انسان ياله انسان؟؟؟ يا عمي كيف هيك؟".



وكانت قد كتبت كارين سلامة: "هيدي الأرض انسقيت كثير كثير كثير دم وظلم الأرض رح تنتفض على الظالم يمكن مش هلأ ويمكن ما نكون بعدنا عايشين بس ولا يمكن هالاجرام يمرق هيك الكل عارف شو عامل، حتى لو برر وكذب على حاله وعلينا، كل واحد عارف انو باع، او سكت او اشترى ما في شي تحت السما بضيع".



كذلك، كانت قد نشرت كارين سلامة رسالة جاء فيها: "يا خوفي من اللبنانيين بين بعض... الحقد مليان بالقلوب... يا خوفي...".

في شي مش مظبوط، كيف في انسان ياله انسان؟؟؟

يا عمي كيف هيك؟#لبنان — carine salameh (@SalamehCarine) November 21, 2024

هيدي الأرض انسقيت كثير كثير كثير دم وظلم

الأرض رح تنتفض على الظالم

يمكن مش هلأ

ويمكن ما نكون بعدنا عايشين

بس ولا يمكن هالاجرام يمرق هيك

الكل عارف شو عامل، حتى لو برر وكذب على حاله وعلينا، كل واحد عارف انو باع، او سكت او اشترى

ما في شي تحت السما بضيع#لبنان#غزة_تذبح_بصمت — carine salameh (@SalamehCarine) November 21, 2024