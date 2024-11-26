آية أبي حيدر من جديد: اللي عم بيصير هو إبادة

آية أبي حيدر من جديد: اللي عم بيصير هو إبادة



شاركت الممثلة آية أبي حيدر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، للتعبير عن الواقع المؤلم في لبنان.



وفي التفاصيل، كتبت آية أبي حيدر رسالة جاء فيها: "العدو عم يعمل مجازر. ما في أهداف ولا استهدافات. في ناس عم تفتش انه مين في بالنويري. مين في؟ نسينا انه المرة الماضية ما كان في حدا بس في 27 شهيد راحوا كانوا نايمين؟ ما حدا قال شي. بيبعتوا انذارات وبيضربوا بيوت الناس وبيدمروها وبيقتلوها (...)".



وأكملت آية أبي حيدر رسالتها قائلة: "هيدا كيان استيطاني عنصري (...) وأملنا بالشباب اللي بالجنوب بس. أما اللي عم بيصير فهو إبادة، عملية تهجير وترهيب وعقاب لمجموعة من الناس بسبب اتجاهاتهن".



وكانت قد نشرت آية أبي حيدر صورة لها وكتبت: "لا مساء ولا خير ولا وقف ولا إطلاق نار".