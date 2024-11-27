يوسف الخال يتفاعل مع التطورات الأخيرة... وورد الخال تعلّق: واقعنا المريض رح يصعب أكتر

الحرب الحقيقية تبدأ بعد الحرب.#y_y_k #لبنان
— Youssef Al Khal (@youssefalkhal) November 27, 2024
الحرب الحقيقية تبدأ بعد الحرب.#y_y_k #لبنان
لأنو الاكيد ما كنا ناطرين ولا رح نقبل انو اسرائيل تكون هي اللي وصّلتنا لنحلحل امورنا..لهيك مظبوط ، واقعنا المريض رح يصعب اكتر.. وخاصة بعد حرب كانت " جوّاتنا" توازي صواريخ العدو…
— ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 27, 2024
لأنو الاكيد ما كنا ناطرين ولا رح نقبل انو اسرائيل تكون هي اللي وصّلتنا لنحلحل امورنا..لهيك مظبوط ، واقعنا المريض رح يصعب اكتر.. وخاصة بعد حرب كانت " جوّاتنا" توازي صواريخ العدو…