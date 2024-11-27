يوسف الخال يتفاعل مع التطورات الأخيرة... وورد الخال تعلّق: واقعنا المريض رح يصعب أكتر

الحرب الحقيقية تبدأ بعد الحرب.#y_y_k #لبنان — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) November 27, 2024 لأنو الاكيد ما كنا ناطرين ولا رح نقبل انو اسرائيل تكون هي اللي وصّلتنا لنحلحل امورنا..لهيك مظبوط ، واقعنا المريض رح يصعب اكتر.. وخاصة بعد حرب كانت " جوّاتنا" توازي صواريخ العدو… — ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 27, 2024

كتب الممثل اللبناني يوسف الخال منشوراً عبر حسابه على إكس، تفاعل من خلاله مع التطورات الأخيرة بعد انتهاء الحرب في لبنان.وجاء في المنشور: "الحرب الحقيقية تبدأ بعد الحرب".وبدورها، علّقت شقيقته الممثلة اللبنانية ورد الخال على المنشور وكتبت: "لأنو الاكيد ما كنا ناطرين ولا رح نقبل انو اسرائيل تكون هي اللي وصّلتنا لنحلحل امورنا..لهيك مظبوط ، واقعنا المريض رح يصعب اكتر.. وخاصة بعد حرب كانت " جوّاتنا" توازي صواريخ العدو…".