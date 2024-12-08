الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية... تايلور سويفت تختتم جولة "إيراس" في كندا

فنّ
2024-12-08 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية... تايلور سويفت تختتم جولة &quot;إيراس&quot; في كندا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية... تايلور سويفت تختتم جولة "إيراس" في كندا

بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية... تايلور سويفت تختتم جولة "إيراس" في كندا

تختتم النجمة الأميركية تايلور سويفت اليوم الأحد في مدينة فانكوفر الكندية، جولة "إيراس" التي تُعد من بين الجولات الموسيقية الأكثر ربحاً في التاريخ.

ومع نهاية الجولة التي انطلقت في ولاية أريزونا الأميركية في 17 آذار 2023، ستكون المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية قد قدمت 149 حفلة في عشرات المدن حول العالم، بينها محطات في بوينوس آيرس وباريس وطوكيو.

لم يُصدر فريق سويفت علنا أرقام إيرادات الجولة، لكن مجلة "بولستار" التجارية التي يُستشهد بها على نطاق واسع في هذا المجال قدّرت الرقم بأكثر من مليارَي دولار.

وتحطم هذه الإيرادات الرقم القياسي المسجل سابقا لجولة إلتون جون الوداعية Farewell Yellow Brick Road التي توقفت بسبب الجائحة، والتي ناهزت ايرادات تذاكرها 939 مليون دولار من 328 حفلة خلال خمس سنوات.

وأبعد من الحفلات الموسيقية، أدى وجود سويفت في المدن التي اقامت فيها عروضا إلى تعزيز الاقتصادات المحلية.

كانت المحطة ما قبل الأخيرة من جولتها في تورونتو حيث قدمت ستة عروض على مدار عطلتي نهاية الأسبوع.

ودرّت حفلات تايلور سويفت 282 مليون دولار كندي (199 مليون دولار أميركي) إضافي من النشاطات الاقتصادية في أكبر مدينة في كندا، وفق تقديرات منظمة الترويج السياحي "ديستينيشن تورونتو" Destination Toronto.

وحضر رئيس الوزراء جاستن ترودو أحد عروض سويفت في تورونتو مع عائلته.

في العام الماضي، قبل الإعلان عن أن جولة "إيراس" ستشمل محطات كندية، ناشد ترودو سويفت إقامة حفلات في بلاده.

ونشر ترودو على منصة "إكس" في تموز 2023، رسالة استعان فيها بكلمات من أغنيات سويفت، جاء فيها "مرحبا هذا أنا. أعرف أماكن في كندا تحلم بأن تستضيفكِ. لذلك، لا تجعلي من هذا الصيف صيفا قاسيا آخر. نأمل في أن نراكِ قريبا".

لكن لم يكن الاهتمام السياسي الذي جذبته سويفت خلال جولة "إيراس" إيجابيا في كل الحالات. فبعد وقت قصير من المناظرة الرئاسية الأميركية بين دونالد ترامب وكامالا هاريس في ايلول، أيدت سويفت المرشحة الديموقراطية للرئاسة، ما دفع بترامب إلى أن ينشر بأحرف كبيرة على منصته "تروث سوشل" Truth Social رسالة كتب فيها "أنا أكره تايلور سويفت".

حصلت جولة "إيراس" أيضا على إشادات كبيرة لدى النقاد، مع ثناء على طاقة سويفت القوية التي تجلت من خلال العروض التي ناهزت مدة كل منها أربع ساعات.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" عن حفلة الافتتاح في غلينديل بولاية أريزونا أنها "تُدرّس". كما وصفت صحيفة "فانكوفر صن" حفلة الجمعة، وهو العرض الثالث ما قبل الأخير ضمن الجولة، بأنه "مذهل".

لكن الجولة شهدت انتكاسة خلال الصيف الفائت في فيينا مع إلغاء ثلاثة عروض بعدما أوقفت السلطات رجلا بتهمة التحضير لهجوم إسلامي خلال حفلات المغنية الأميركية.

كما توفي أحد المعجبين جراء الإجهاد الحراري أثناء حفلة للمغنية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في تشرين الثاني من العام الماضي.

وأدى الطلب غير المسبوق على التذاكر إلى إحباط لدى عدد كبير من المعجبين، وأجبر منصة "تيكت ماستر" Ticketmaster العملاقة في البداية على إلغاء خطط للبيع المسبق.

المصدر: فرانس برس

فنّ

محطات

عالمية

وإيرادات

قياسية...

تايلور

سويفت

تختتم

"إيراس"

LBCI التالي
"نفس"... زينة مكي توثق لحظة عودتها إلى لبنان بطريقة مؤثرة: ما في أغلى منك (فيديو)
غنى لإليسا وأصالة وشيرين وعمر دياب وغيرهم... تامر حسني يكرم "أسطورة التلحين العربي" على طريقته (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-09-12

تايلور سويفت وكايتي بيري تحصدان أبرز الجوائز خلال حفلة "إم تي في ميوزيك أووردز"... وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2024-09-11

"سأمنحك طفلا"... إيلون ماسك يفاجئ المتابعين بتعليقه على دعم تايلور سويفت لكامالا هاريس! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-06

"حماس": ندعو منظمة الصحة العالمية إلى إرسال لجنة دولية للتحقيق في ما يتعرض له مستشفى كمال عدوان والمنظومة الصحية

LBCI
أخبار دولية
2024-11-26

كندا تذكّر ترامب بدورها "الأساسيّ" في إمداد الولايات المتحدة بالطاقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:20

كندا علوش تضع الجمهور في حيرة... هل انتصرت على السرطان؟

LBCI
فنّ
13:10

سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته

LBCI
فنّ
12:55

ديما قندلفت: دمتم ودامت سوريتنا

LBCI
فنّ
11:26

فيلم "ينعاد عليكو" الفلسطيني يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان مراكش السينمائي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:14

عابد فهد: عمار يا سوريا عمار

LBCI
أخبار دولية
2024-12-07

نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-07

خريطة توزع القوى في سوريا

LBCI
خبر عاجل
2024-12-07

أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إضاءة على الموقف الإيراني بعد التطورات السورية

LBCI
أخبار دولية
13:44

المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: سوريا ليست في مأمن بعد

LBCI
أخبار دولية
13:42

موجة نزوح كثيفة من سوريا بإتجاه لبنان من المعابر غير الشرعية في الهرمل

LBCI
أخبار دولية
13:39

الجيش السوري استخدم الاغتيالات كوسيلة لإسكات معارضيه

LBCI
أخبار دولية
13:36

بالأرقام سنوات من الانهيار الاقتصادي في سوريا تحت حكم الأسد

LBCI
أخبار دولية
13:33

والدة أوستن تايس للـ LBCI : مستمرة بمتابعة قضية ابني الذي اختفى قسريًا في سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:27

التحركات السياسية حول سوريا مستمرة في الدوحة

LBCI
أخبار دولية
13:19

إسرائيل نقلت ثقل جيشها الى الجبهة السورية

LBCI
أخبار لبنان
13:18

جعجع: حان وقت العدالة في سوريا ولبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:57

رويترز عن ضابط بالجيش السوري: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله يفرون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة

LBCI
خبر عاجل
09:58

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة

LBCI
خبر عاجل
08:16

وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان وأصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة من أجل ضمان حماية كل المستوطنات الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
03:51

إعلان من شركة طيران الشرق الأوسط حول تسيير رحلاتها الى العراق

LBCI
آخر الأخبار
00:48

المعارضة السورية في بيان على التلفزيون الرسمي: تم تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد كما تم إطلاق جميع المعتقلين

LBCI
خبر عاجل
23:42

مصادر عسكرية سورية مطلعة لرويترز: قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام وان الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة

LBCI
فنّ
04:07

بعد التطورات الأخيرة في سوريا... أيمن زيدان: أعتذر

LBCI
آخر الأخبار
01:25

رئيس الحكومة السورية لـ"العربية": لا علاقة لنا في الحكومة مع القيادات الأمنية التابعة للرئيس والوضع داخل وزارة الدفاع غير مفهوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More