بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية... تايلور سويفت تختتم جولة "إيراس" في كندا

بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية... تايلور سويفت تختتم جولة "إيراس" في كندا



تختتم النجمة الأميركية تايلور سويفت اليوم الأحد في مدينة فانكوفر الكندية، جولة "إيراس" التي تُعد من بين الجولات الموسيقية الأكثر ربحاً في التاريخ.



ومع نهاية الجولة التي انطلقت في ولاية أريزونا الأميركية في 17 آذار 2023، ستكون المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية قد قدمت 149 حفلة في عشرات المدن حول العالم، بينها محطات في بوينوس آيرس وباريس وطوكيو.



لم يُصدر فريق سويفت علنا أرقام إيرادات الجولة، لكن مجلة "بولستار" التجارية التي يُستشهد بها على نطاق واسع في هذا المجال قدّرت الرقم بأكثر من مليارَي دولار.



وتحطم هذه الإيرادات الرقم القياسي المسجل سابقا لجولة إلتون جون الوداعية Farewell Yellow Brick Road التي توقفت بسبب الجائحة، والتي ناهزت ايرادات تذاكرها 939 مليون دولار من 328 حفلة خلال خمس سنوات.



وأبعد من الحفلات الموسيقية، أدى وجود سويفت في المدن التي اقامت فيها عروضا إلى تعزيز الاقتصادات المحلية.



كانت المحطة ما قبل الأخيرة من جولتها في تورونتو حيث قدمت ستة عروض على مدار عطلتي نهاية الأسبوع.



ودرّت حفلات تايلور سويفت 282 مليون دولار كندي (199 مليون دولار أميركي) إضافي من النشاطات الاقتصادية في أكبر مدينة في كندا، وفق تقديرات منظمة الترويج السياحي "ديستينيشن تورونتو" Destination Toronto.



وحضر رئيس الوزراء جاستن ترودو أحد عروض سويفت في تورونتو مع عائلته.



في العام الماضي، قبل الإعلان عن أن جولة "إيراس" ستشمل محطات كندية، ناشد ترودو سويفت إقامة حفلات في بلاده.



ونشر ترودو على منصة "إكس" في تموز 2023، رسالة استعان فيها بكلمات من أغنيات سويفت، جاء فيها "مرحبا هذا أنا. أعرف أماكن في كندا تحلم بأن تستضيفكِ. لذلك، لا تجعلي من هذا الصيف صيفا قاسيا آخر. نأمل في أن نراكِ قريبا".



لكن لم يكن الاهتمام السياسي الذي جذبته سويفت خلال جولة "إيراس" إيجابيا في كل الحالات. فبعد وقت قصير من المناظرة الرئاسية الأميركية بين دونالد ترامب وكامالا هاريس في ايلول، أيدت سويفت المرشحة الديموقراطية للرئاسة، ما دفع بترامب إلى أن ينشر بأحرف كبيرة على منصته "تروث سوشل" Truth Social رسالة كتب فيها "أنا أكره تايلور سويفت".



حصلت جولة "إيراس" أيضا على إشادات كبيرة لدى النقاد، مع ثناء على طاقة سويفت القوية التي تجلت من خلال العروض التي ناهزت مدة كل منها أربع ساعات.



وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" عن حفلة الافتتاح في غلينديل بولاية أريزونا أنها "تُدرّس". كما وصفت صحيفة "فانكوفر صن" حفلة الجمعة، وهو العرض الثالث ما قبل الأخير ضمن الجولة، بأنه "مذهل".



لكن الجولة شهدت انتكاسة خلال الصيف الفائت في فيينا مع إلغاء ثلاثة عروض بعدما أوقفت السلطات رجلا بتهمة التحضير لهجوم إسلامي خلال حفلات المغنية الأميركية.



كما توفي أحد المعجبين جراء الإجهاد الحراري أثناء حفلة للمغنية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في تشرين الثاني من العام الماضي.



وأدى الطلب غير المسبوق على التذاكر إلى إحباط لدى عدد كبير من المعجبين، وأجبر منصة "تيكت ماستر" Ticketmaster العملاقة في البداية على إلغاء خطط للبيع المسبق.



المصدر: فرانس برس