"حبيبة قلبي كثير مبسوطة بحكيك الحلو"... اليسا ترد على هيفا بكلمات مميزة وهذا ما قالته!

أعادت ملكة الاحساس اليسا نشر القصة القصيرة الخاصة بالفنانة هيفا وهبي والتي هنأت من خلالها الأخيرة اليسا على أغنيتها الجديدة "حبك مثل بيروت".



وكتبت اليسا: "حبيبة قلبي كثير مبسوطة بحكيك الحلو، لبنان هو الجمال بكل تفاصيله، وكل واحد فينا هو جزء من هالبلد الرائع. انت كمان أحلى مثال لهالجمال".