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بعد مشاركتها في "عرابة بيروت"... ما هي الجائزة التي حصلت عليها جوليا قصار في الموريكس دور؟

بعد مشاركتها في "عرابة بيروت"... ما هي الجائزة التي حصلت عليها جوليا قصار في الموريكس دور؟

نالت الممثلة اللبنانية القديرة جوليا قصار خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور للعام 2024، جائزة موريكس الإبداع بالتمثيل عن دورها في مسلسل "عرابة بيروت".



وكانت قصار قد لعبت في العمل، الذي جمع نخبة من ألمع نجوم لبنان والعالم العربي، دور "جولييت" وتميزت من خلاله بأدائها الجريء والمميز.



ولمع اسم جوليا قصار في الوسط الفني منذ الثمانينيات بعد مشاركتها في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية أبرزها: بيت خالتي (1987)، الشحرورة (2009)، جبران (2009)، فيترين (2010).



واستطاعت قصار أيضاً إبراز موهبتها الفريدة والمميزة التي أدخلتها إلى قلوب الجمهور بعد مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية المميزة أبرزها: زنار النار (2004)، نور (2017)، محبس (2017)، ع مفرق طريق (2022).