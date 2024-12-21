من هو الفائز بجائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة" في الموريكس دور؟

من هو الفائز بجائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة" في الموريكس دور؟ (صورة)

حصل الممثل السوري محمود نصر على جائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة" عن دوره في مسلسل "كريستال".

ويُذكر أن محمود نصر وُلد في دمشق عام 1983 وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006 بدرجة تفوق.

وبدأ محمود نصر العمل كممثل محترف عام 2007 حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية بما في ذلك "الندم"، "رسائل الكرز"، "الأخوة"، "الاعتراف"، "دفعة بيروت"، "قناديل العشاق"، "دانتيل" وغيرها.