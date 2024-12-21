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كانت أول ممثلة مصرية تصبح سفيرة للنوايا الحسنة... من نالت "تكريمًا خاصًا لسفيرة السلام" في موريكس دور 2024؟ (صورة)

كانت أول ممثلة مصرية تصبح سفيرة للنوايا الحسنة... من نالت "تكريمًا خاصًا لسفيرة السلام" في موريكس دور 2024؟ (صورة)

قدّم حفل الموريكس دور 2024 "تكريمًا خاصًا لسفيرة السلام" للممثلة المصرية القديرة صفية العمري.



وُلدت صفية العمري عام 1949 وتخرجت من كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، عملت كمترجمة فى المؤتمرات الدولية، كما عملت فى بداية حياتها العملية كمراسلة صحفية.



وانطلقت صفية العمري فى مسيرتها الفنية من خلال تقديمها العديد من الأدوار السينمائية الناجحة، مثل "أبدا لن أعود"، "لا وقت للدموع"، "العذاب إمرأة"، "أنا اللى قتلت الحنش"، "ليالى الحلمية"...



وتم اختيار صفية العمرى لتكون أول ممثلة مصرية كسفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة ولكنها اعتذرت عن منصبها عام ٢٠٠٦ بسبب غضبها الشديد من العدوان الاسرائيلي على لبنان ولكنها عادت وعاودت العمل في المنظمة.