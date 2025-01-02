أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بين جاستن بالدوني وراين رينولدز: اتهامات وانتقادات غير متوقعة... وهذه التفاصيل!

فنّ
2025-01-02 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بين جاستن بالدوني وراين رينولدز: اتهامات وانتقادات غير متوقعة... وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بين جاستن بالدوني وراين رينولدز: اتهامات وانتقادات غير متوقعة... وهذه التفاصيل!

بين جاستن بالدوني وراين رينولدز: اتهامات وانتقادات غير متوقعة... وهذه التفاصيل!

ادّعى نجم فيلم “It Ends With Us” جاستن بالدوني أن الممثل راين رينولدز، زوج النجمة الأميركية الشهيرة بليك ليفلي التي اتهمته في وقت سابق بالتحرش الجنسي، وبّخه بشدة في اجتماع خلال تصوير الفيلم المذكور.

وفي التفاصيل، زعم فريق بالدوني القانوني أنه استُدعي مع بعض المنتجين الآخرين لحضور اجتماع في شقة رينولدز وليفلي في شهر كانون الثاني من عام 2024 في اليوم السابق لاستئناف التصوير بعد انتهاء إضرابات نقابات صناعة الأفلام في هوليوود.

وزعم بالدوني في الشكوى أن "رينولدز وبّخه بشدة وطلب منه أن يعتذر من زوجته، أي ليفلي، واتهمه بإهانتها وانتقاد وزنها"، مضيفاً أن "رينولدز غضب منه بشدة بعد رفضه الاعتذار من زوجته".

ووصف الفريق القانوني لبالدوني توبيخ رينولدز بـ"المهين وغير المناسب"، وزعموا في الشكوى أن "ليفلي هددت بالانسحاب من الإنتاج تمامًا، على الرغم من التزاماتها التعاقدية".

وقال بالدوني إن سبب المواجهة بينه وبين رينولدز حصلت بعد سؤاله أحد المدربين عن وزن ليفلي قبل تصوير المشهد الذي يتعين عليه رفعها فيه بسبب خوفه من التعرض للإصابة لأنه يعاني من مشاكل في الظهر.

وبدورها، زعمت ليفلي في الشكوى التي قدمتها أن "بالدوني أهانها بشكل روتيني من خلال إيجاد طرق خلفية لانتقاد جسدها ووزنها".

وتضمنت الشكوى المقدمة من ليفلي الاجتماع المذكور سابقاً والذي عُقد "لمعالجة بيئة العمل العدائية التي كادت أن تخرج الإنتاج عن مساره".

المصدر
 

آخر الأخبار

فنّ

جاستن

بالدوني

وراين

رينولدز:

اتهامات

وانتقادات

متوقعة...

التفاصيل!

LBCI التالي
عودة تامر حسني إلى بسمة بوسيل... حقيقة أم شائعة؟!
"النجوم تلمع أملًا"... مبادرة هادفة وحفل غنائي يعيدان الأمل إلى كبار الممثلين اللبنانيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-12-02

قضية شون "ديدي" كومز تابع... اتهامات جديدة ومعلومات صادمة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2024-12-24

بعد رفعها دعوى ضد جاستن بالدوني... نجمات يدعمن بطلة It Ends with Us الممثلة بليك لايفلي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-12-17

"أوبن إيه آي" تتيح محرّكها المخصص للبحث لجميع المستخدمين وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-12-12

بعد الاتحاد الأوروبي وكندا... أستراليا تعتزم فرض ضريبة مالية على المنصات الرقمية وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:06

من باريس... ابن جوني ديب يلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور له (صور)

LBCI
فنّ
10:25

شائعات حول حمل نجمة عالمية من حبيبها الجديد... ما صحتها؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
09:30

عودة تامر حسني إلى بسمة بوسيل... حقيقة أم شائعة؟!

LBCI
فنّ
2025-01-01

"النجوم تلمع أملًا"... مبادرة هادفة وحفل غنائي يعيدان الأمل إلى كبار الممثلين اللبنانيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:59

غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري جنوب مدينة حلب

LBCI
أخبار دولية
10:26

الأمم المتحدة تدعو السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرار وقف عمل قناة "الجزيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

صراع مصريّ اماراتيّ تركيّ في لبنان سببه موقوف سيُحرِج الحكومة

LBCI
آخر الأخبار
14:02

ريفي لـ جدل: "منيح اللي تذكّر حزب الله انو في دولة" فقد قاتل بسوريا وفتح حربًا على لبنان ولم يستأزن الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ترامب يهدّد الأوروبيين إمّا شراء النفط والغاز الأميركيّ أو فرض رسوم جمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

شاحنة تقتل 15 شخصًا في الولايات المتحدة وأخرى لشركة tesla تنفجر أمام فندقٍ لترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

صراع مصريّ اماراتيّ تركيّ في لبنان سببه موقوف سيُحرِج الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

على مسافة أسبوع من جلسة إنتخاب الرئيس... معطيات عن الترشيحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في اعادة اعمار المناطق المنكوبة...العزيمة وحدها لا تكفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

هكذا تذكر "حزب الله" انّ هناك دولة اسمها لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عين اسرائيل مفتوحة على الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سعيٌ إسرائيليّ لفرض واقع جديد: إقامة منطقة عازلة في الجنوب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:29

مقدمة النشرة المسائية 2-1-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:47

وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
14:00

ريفي لـ جدل: ممكن أن أقاطع الجلسة الرئاسية اذا كان الاختيار لـ"شخصية من الماضي تُبقينا في الماضي وتحت الرداء الايراني"

LBCI
خبر عاجل
10:24

معلومات للـLBCI: القاضية في النيابة العامة التمييزية ميرنا كلاس استمعت الى الموقوف عبد الرحمن القرضاوي بملف مذكرة التوقيف الإماراتية وأعطت الإشارة بتوقيفه

LBCI
خبر عاجل
04:21

معلومات للـLBCI: النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم مذكرة مصرية لإسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي والقاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبتّ به

LBCI
آخر الأخبار
14:09

ريفي لـ جدل: أتوجّه الى قائد الجيش لاخذ الاحتياطات اللازمة بعد كلام بيرم الاخير ولُغة حزب الله يجب ان تكون شاكرة للبنانيين الذين احتضنوا النازحين وليس التهويل بمواقف متكرّرة

LBCI
أخبار لبنان
03:53

جعجع لنعيم قاسم: الدولة هي أنتم... إتخذوا الموقف المناسب

LBCI
خبر عاجل
12:42

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي هاجم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:46

دبلوماسي إيراني يرفض تمرير حقيبته على جهاز السكانر..فيُمنع من الدخول الى لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More