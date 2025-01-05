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o
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o
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o
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o
متن
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منعته من الكلام... فنان مصري شهير يتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
فنّ
2025-01-05 | 03:30
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منعته من الكلام... فنان مصري شهير يتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
منعته من الكلام... فنان مصري شهير يتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
تعرّض الفنان المصري الشهير هشام عباس لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الفائتة، الأمر الذي دفعه إلى الاعتذار عن المشاركة في حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار في دار الأوبرا المصرية.
وفي التفاصيل، كشف عباس أنه أصيب بالتهاب حاد في الحنجرة، مضيفاً أنه سيلتزم الراحة لمدة 20 يوماً بحسب تعليمات الأطباء.
وقال عباس: "أصبت بالتهاب في الحنجرة وطلب الأطباء مني البقاء في المنزل والامتناع عن الكلام في الفترة الحالية للتأكد من سلامة أحبالي الصوتية".
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