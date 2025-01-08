قضية وفاة ليام باين تابع... رجل يسلّم نفسه للشرطة: تطورات جديدة وهذه التفاصيل!

قضية وفاة ليام باين تابع... رجل يسلّم نفسه للشرطة: تطورات جديدة وهذه التفاصيل!

حضر الثلاثاء إلى أحد مراكز الشرطة رجل ثان يُشتبه في تزويده المغني البريطاني ليام باين المخدرات قبل وفاته في تشرين الأول 2024 في أحد فنادق بوينس آيرس.



وقالت مصادر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن "الشاب البالغ 21 سنة توجّه إلى مركز شرطة باراكاس في جنوب بوينس آيرس، بعد أن أعلن محاميه أنّه سيسلّم نفسه".



وكان هذا الشاب أحد موظفي فندق "كاسا سور" الذي توفي فيه العضو السابق في فرقة "وان دايركشن" عندما سقط من شرفة غرفته في الطبقة الثالثة في 16 تشرين الاول.



وكانت قد أوقفت الشرطة الأرجنتينية الجمعة رجلا متّهما بتسليم باين المخدرات وخلصت المحاكم الأرجنتينية إلى أنه "قدّم مخدرات في مقابل المال"، وأمرت بالحبس الاحتياطي لمروّجَي مخدرات مزعومَين.



ويُلاحق خمسة أشخاص في حادثة وفاة المغني عن 31 سنة.



وبحسب النيابة العامة، إنّ المتهمين هم "ار ال ان، وكيل أعمال الضحية والذي كان يرافقه في هذه الرحلة إلى بوينوس آيرس لتجديد تأشيرته الأميركية، ومديرة الفندق "جي ايه ام" ومدير مكتب الاستقبال في الفندق "اي ار جي".



ويواجه هؤلاء احتمال الحكم عليهم السجن لمدة تراوح بين سنة وخمس سنوات.