أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مع اقتراب موعد محاكمته... مسلسل وثائقي يكشف خفايا سقوط مغني الراب الشهير بي ديدي

فنّ
2025-01-10 | 12:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مع اقتراب موعد محاكمته... مسلسل وثائقي يكشف خفايا سقوط مغني الراب الشهير بي ديدي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مع اقتراب موعد محاكمته... مسلسل وثائقي يكشف خفايا سقوط مغني الراب الشهير بي ديدي

مع اقتراب موعد محاكمته... مسلسل وثائقي يكشف خفايا سقوط مغني الراب الشهير بي ديدي

أعلنت منصة "ماكس" الجمعة أنها ستبدأ عرض مسلسل "ذي فول اوف بي ديدي" The Fall of P. Diddy الوثائقي عن مغني الراب الأميركي الشهير شون "ديدي" كومز الذي يُحاكَم خلال الربيع في قضية اتجار بالجنس، في 27 كانون الثاني في الولايات المتحدة.

يسعى هذا المسلسل إلى أن يستكشف "بعمق الادعاءات الدامغة المحيطة بمسيرة النجم المسجون" الذي يؤكد براءته، بعد "تحقيق امتد لعقود عدة" بالاستناد إلى "شهادات غير منشورة ولقطات أرشيفية لم تُعرض من قبل".

ويقول منتجو "ذي فول اوف بي ديدي" إنهم يستندون إلى "30 مقابلة مع مجموعة واسعة من الشهادات"، بدءا ممن يتهمونه بالإساءة وصولا إلى أصدقائه السابقين وزملائه، مرورا بموظفين عملوا في منزله.

ويُفترض أن يُحاكم شون كومز (55 سنة)، وهو شخصية رئيسية في ساحة الهيب هوب خصوصا وقطاع الموسيقى عموما، اعتبارا من 5 أيار في نيويورك بتهمة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز. وقد أكد براءته من تهم كثيرة، إلا أنّه يواجه احتمال السجن مدى الحياة.

ومغني الراب مُستهدف أيضا بدعوى مدنية من أكثر من 120 ضحية مزعومة، ويتهمه القضاء بوضع "إمبراطوريته" الموسيقية في خدمة منظومة عنيفة للاتجار بالجنس.

وتصفه مدعيات بأنه معتدٍ جنسي عنيف يستخدم الكحول والمخدرات لإخضاع ضحاياه.

وأسس المغني شركة "باد بوي ريكوردس" للإنتاج عام 1993، وأصبح من خلالها شخصية رئيسية في مجال الهيب هوب، ومن أبرز الذين تولى إنتاج أعمالهم "ذي نوتوريوس بيغ" The Notorious BIG الذي قُتل في لوس أنجليس عام 1997، وماري جي بلايج.

وفي كانون الأول، اتُّهم جاي زي، وهو نجم ومنتج آخر في عالم الهيب هوب، في شكوى مدنية باغتصاب فتاة مراهقة عمرها 13 عاما مع بي ديدي سنة 2000.

ونفى جاي زي الاتهامات مؤكدا أن محامي الضحية سعى لابتزازه قبل تقديم شكوى.
 
المصدر: فرانس برس

فنّ

اقتراب

محاكمته...

مسلسل

وثائقي

خفايا

الراب

الشهير

LBCI التالي
السيدة ماجدة الرومي في رسالة معبّرة إلى الرئيس الجديد: "نيّال لبنان وشعب لبنان فيك"
"مبروك للبنان"... فارس كرم يهنّئ الرئيس جوزيف عون: القائد البطل المغوار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-11-28

القضاء الأميركي يردّ طلبا بالإفراج المشروط عن مغني الراب شون "ديدي" كومز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-01

مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول

LBCI
صحة وتغذية
2024-12-07

"يمكن أن تقدم لكم الحلول"... خبراء يكشفون: هذه المسلسلات قد تكون "مفيدة" للصحة النفسية!

LBCI
أخبار دولية
2024-12-02

الإفراج عن مغني الراب الإيراني توماج صالحي بعد إلغاء حكم بإعدامه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:30

"الحمدالله يا رب"... يارا تتوجه للبنان بالدعاء وهذا ما تمنته!

LBCI
فنّ
06:09

"عهد جديد رئيس جديد"... كارمن لبّس للرئيس جوزاف عون: كلنا أملنا فيك

LBCI
فنّ
05:51

"لبنان رح يرجع"... جوزيف عطيّة: مبروك إنتخاب رئيس جمهورية لبنان

LBCI
فنّ
05:35

السيدة ماجدة الرومي في رسالة معبّرة إلى الرئيس الجديد: "نيّال لبنان وشعب لبنان فيك"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
11:07

بعد ميلانو... باريس تفتتح المعرض الأول لـ"دولتشه إيه غابانا" (صور)

LBCI
أخبار دولية
13:28

تفاصيل الضربات الإسرائيلية على مواقع في اليمن

LBCI
فنّ
12:44

مع اقتراب موعد محاكمته... مسلسل وثائقي يكشف خفايا سقوط مغني الراب الشهير بي ديدي

LBCI
آخر الأخبار
15:17

الموسوي للـLBCI: خطاب الرئيس جوزيف عون خطاب إعلان نوايا ونحن أمام مرحلة جديدة ونقارب الأمور بروح إيجابية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:57

هادي حبيب يسجل للبنان تاريخ جديد في التنس... وطريقه الناجح في بطولة استراليا لم تنته بعد

LBCI
أخبار دولية
13:52

التغير المناخي بطل الحرائق في كاليفورنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جناح جديد في متحف بيروت الوطني نشاطات فنية ثقافية وإجتماعية ومطعم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم تجول في لبنان: نعمل لضمان عودة آمنة للمتضررين في الحرب

LBCI
أمن وقضاء
13:34

الجيش الإسرائيلي يماطل بالإنسحاب من نقاط مختلفة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بعد انتخاب الرئيس... هذا هو مصير سعر الصرف

LBCI
أخبار دولية
13:30

العيون السياسية الإسرائيلية وفوهات مدفعيات الجيش تحدق نحو الأراضي السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاقتصاد اللبناني: من بشارة الخوري إلى سليمان فرنجية… حقبة ما قبل الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:28

تفاصيل الضربات الإسرائيلية على مواقع في اليمن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
05:25

الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"

LBCI
آخر الأخبار
05:17

الرئيس السابق ميشال عون بعد لقائه الرئيس الجديد جوزاف عون: من الطبيعي ان نأتي لنبارك له ونتمنى النجاح له في هذه الفترة الصعبة

LBCI
خبر عاجل
09:51

مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريحان في حصيلة أولية للغارة على طيردبا

LBCI
خبر عاجل
09:08

الاستشارات النيابية الاثنين المقبل

LBCI
آخر الأخبار
03:19

ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: ما في شي اسمو package بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونقدر كل الاراء السياسية والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء ويجب ان يكون هناك ورشة عمل كاملة لانقاذ البلد

LBCI
خبر عاجل
05:19

مصادر في وزارة الخارجية للـLBCI: الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب يتوجهان يوم السبت الى سوريا للقاء احمد الشرع ووزير الخارجية السوري

LBCI
خبر عاجل
04:40

مصدر لبناني لرويترز: رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي يلتقي بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق غدا

LBCI
خبر عاجل
05:03

الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More