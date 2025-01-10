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مع اقتراب موعد محاكمته... مسلسل وثائقي يكشف خفايا سقوط مغني الراب الشهير بي ديدي
فنّ
2025-01-10 | 12:44
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مع اقتراب موعد محاكمته... مسلسل وثائقي يكشف خفايا سقوط مغني الراب الشهير بي ديدي
مع اقتراب موعد محاكمته... مسلسل وثائقي يكشف خفايا سقوط مغني الراب الشهير بي ديدي
أعلنت منصة "ماكس" الجمعة أنها ستبدأ عرض مسلسل "ذي فول اوف بي ديدي" The Fall of P. Diddy الوثائقي عن مغني الراب الأميركي الشهير شون "ديدي" كومز الذي يُحاكَم خلال الربيع في قضية اتجار بالجنس، في 27 كانون الثاني في الولايات المتحدة.
يسعى هذا المسلسل إلى أن يستكشف "بعمق الادعاءات الدامغة المحيطة بمسيرة النجم المسجون" الذي يؤكد براءته، بعد "تحقيق امتد لعقود عدة" بالاستناد إلى "شهادات غير منشورة ولقطات أرشيفية لم تُعرض من قبل".
ويقول منتجو "ذي فول اوف بي ديدي" إنهم يستندون إلى "30 مقابلة مع مجموعة واسعة من الشهادات"، بدءا ممن يتهمونه بالإساءة وصولا إلى أصدقائه السابقين وزملائه، مرورا بموظفين عملوا في منزله.
ويُفترض أن يُحاكم شون كومز (55 سنة)، وهو شخصية رئيسية في ساحة الهيب هوب خصوصا وقطاع الموسيقى عموما، اعتبارا من 5 أيار في نيويورك بتهمة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز. وقد أكد براءته من تهم كثيرة، إلا أنّه يواجه احتمال السجن مدى الحياة.
ومغني الراب مُستهدف أيضا بدعوى مدنية من أكثر من 120 ضحية مزعومة، ويتهمه القضاء بوضع "إمبراطوريته" الموسيقية في خدمة منظومة عنيفة للاتجار بالجنس.
وتصفه مدعيات بأنه معتدٍ جنسي عنيف يستخدم الكحول والمخدرات لإخضاع ضحاياه.
وأسس المغني شركة "باد بوي ريكوردس" للإنتاج عام 1993، وأصبح من خلالها شخصية رئيسية في مجال الهيب هوب، ومن أبرز الذين تولى إنتاج أعمالهم "ذي نوتوريوس بيغ" The Notorious BIG الذي قُتل في لوس أنجليس عام 1997، وماري جي بلايج.
وفي كانون الأول، اتُّهم جاي زي، وهو نجم ومنتج آخر في عالم الهيب هوب، في شكوى مدنية باغتصاب فتاة مراهقة عمرها 13 عاما مع بي ديدي سنة 2000.
ونفى جاي زي الاتهامات مؤكدا أن محامي الضحية سعى لابتزازه قبل تقديم شكوى.
المصدر: فرانس برس
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