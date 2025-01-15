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وفاة نجمة مسلسل "الأوراق المتساقطة" الممثلة التركية بادية إينار عن 70 عامًا

فنّ
2025-01-15 | 10:00
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وفاة نجمة مسلسل &quot;الأوراق المتساقطة&quot; الممثلة التركية بادية إينار عن 70 عامًا
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وفاة نجمة مسلسل "الأوراق المتساقطة" الممثلة التركية بادية إينار عن 70 عامًا

وفاة نجمة مسلسل "الأوراق المتساقطة" الممثلة التركية بادية إينار عن 70 عامًا

بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، توفيت الممثلة التركية القديرة بادية إينار أوزتيب ليل أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عامًا. 

وفي التفاصيل، أعلن شتين أوزتيب خبر وفاة والدته عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، حيث كتب رسالة باللغة التركية مفادها: "أصبح حبّي ملاكًا الآن".

وتُعتبر بادية إينار إحدى أبرز نجمات الشاشة التركية حيث شاركت في العديد من الأعمال الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا في تركيا والعالم العربي، مثل مسلسل "الأوراق المتساقطة".

وسرعان ما عبّر العديد من زملاء الراحلة في الوسط الفني والجماهير عن تأثرهم الشديد لوفاة بادية إينار.
 

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