ريتا حايك تستذكر لحظة مشاركتها في "الأوسكار" عام 2018... هذا ما نشرته! (صور)

استذكرت الممثلة اللبنانية ريتا حايك لحظة مشاركتها في حفل توزيع جوائز "الأوسكار" عام 2018، وذلك في مجموعة من الصور التي نشرتها عبر انستغرام.



وفي التفاصيل، أعادت حايك نشر مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة والتي ظهرت في الصورة الأولى منها إلى جانب فريق عمل فيلم "قضية رقم 23" الذي كان مرشحاً آنذاك للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي.



وشاركت حايك صورتين لإطلالتها على السجادة الحمراء، إذ ظهرت بفستان ملوّن مكشوف الصدر مع فتحة ساق كبيرة والذي حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.