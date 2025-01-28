بعد طول انتظار... نانسي عجرم تطرح جديدها: "طول عمري نجمة"

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم طرحها أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "طول عمري نجمة" اليوم الثلاثاء على منصة "أنغامي"، في منشور عبر حسابها على إكس.
ونشرت عجرم "البوستر" الخاص بالأغنية، وشوّقت جمهورها للفيديو كليب الذي ستطرحه يوم الخميس المقبل.
وأثارت عجرم الجدل مؤخراً على مواقع التواصل بعد المنشور الغامض الذي نشرته، والذي اتضح لاحقاً أنها روجّت لأغنيتها الجديدة من خلاله.
🎶 It’s here! 🎶 #طول_عمري_نجمة
is out NOW exclusively on @anghami 💥 Stream it and feel the vibe🎧
Stay tuned for the official music video dropping this Thursday on my YouTube channel! 🤍 pic.twitter.com/90e4lQ9XYm
— Nancy Ajram (@NancyAjram) January 28, 2025
🎶 It’s here! 🎶 #طول_عمري_نجمة
is out NOW exclusively on @anghami 💥 Stream it and feel the vibe🎧
Stay tuned for the official music video dropping this Thursday on my YouTube channel! 🤍 pic.twitter.com/90e4lQ9XYm