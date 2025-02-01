حفلة تسبق توزيع الـ"غرامي" جمعت ملايين الدولارات لمتضرري حرائق لوس أنجلوس

جمعت حفلة "ميوزيكير" الخيرية السنوية التي أقيمت الجمعة قبل يومين من توزيع جوائز "غرامي"، ملايين الدولارات للموسيقيين المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة في لوس أنجلوس، خلال أمسية احتلت فيها فرقة الروك الأميركية "غريتفل ديد" موقعا مركزيا.



فقد كرمت حفلة MusiCares Person of the Year ("ميوزيكيرز شخصية العام") السنوية الرابعة والثلاثين فرقة الروك The Grateful Dead من خلال جمع أكثر من خمسة ملايين دولار في ليلة واحدة.



ويصل إجمالي الأموال التي جُمعت منذ اندلاع الحرائق في أوائل كانون الثاني إلى أكثر من تسعة ملايين دولار، وفق المنظمين.



تتمثل المهمة الأوسع لـMusiCares في دعم الفنانين والعاملين الآخرين في قطاع الموسيقى الأميركية الذين يمرون بمواقف صعبة، وتزويدهم بالدعم الصحي الجسدي والعقلي، ومساعدتهم على التعافي من الإدمان، ومدهم بالخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير النفقات مثل الإيجار.



قالت نائبة رئيس مؤسسة "ميوزيكيرز" تيريزا وولترز في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل الحفل "الكثير من الأشخاص الذين يعملون في مجال الموسيقى لا يتمتعون بشبكة أمان. إنهم يعيشون من رواتبهم ويواجهون حالة ضعف كبيرة".



وقد تلقت منظمته ما يقرب من 3000 مطالبة تتعلق بحرائق الغابات في لوس أنجلوس حتى 28 كانون الثاني، وهو رقم يضاف إلى طلبات المساعدة التي تتلقاها MusiCares عادةً.



وقالت وولترز إن المساعدة الطارئة الفورية التي تقدمها المنظمة تتضمن عادة 1500 دولار كمساعدة مالية وبطاقة لشراء الحاجات اليومية بقيمة 500 دولار، ويمكن أن تشمل المساعدة طويلة الأجل المساعدة في الامتيازات والتأمين والفواتير الطبية والإيجار أو استبدال آلة موسيقية.



وقدّرت وكالة الأرصاد الجوية الخاصة "أكيو ويذر" إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق بما يتراوح بين 250 مليار دولار و275 مليار دولار.



وكان أعضاء فرقة Grateful Dead، ومن بينهم جيري غارسيا وفيل ليش وبوب وير وميكي هارت وبيل كروتزمان، شخصيات رئيسية في الثقافة المضادة التي ظهرت في ستينيات القرن العشرين.



قال بوب وير "لم يكن التعمير طويلا مصدر قلق كبير بالنسبة لنا؛ بث روح الحماس لدى الحشود ونشر البهجة من خلال الموسيقى كانا كل ما يدور في أذهاننا، وقد نجحنا في تحقيق ذلك إلى حد كبير".