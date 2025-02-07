قبل مشاركته في "السوبر بول"... رسالة من مغني الراب كندريك لامار إلى جمهوره!

المصدر: فرانس برس

وجه مغني الراب الأميركي كندريك لامار الخميس رسالة إلى جمهوره وعدهم فيها بأن يروي لهم "قصصا" ليفكروا فيها خلال إحيائه الحفلة الفنية بين شوطَي مباراة نهائي دورة كرة القدم الأميركية أو سوبر بول هذا الأسبوع، من دون أن يوضح ما إذا كان سيؤدي الأغنية التي يهاجم فيه خصمه دريك ونال عنها جائزة غرامي.وقال نجم الراب خلال جلسة أسئلة وأجوبة قبل ثلاثة أيام من الحفلة التي تقام الأحد في ملعب سيزرز سوبردوم في نيو أورلينز حيث يواجه كانساس سيتي تشيفز نظيره فيلادلفيا إيغلز في نهائي دوري كرة القدم الأميركية "كنت واضحا دائما بشأن سرد القصص. هكذا هي أغنياتي وهذه قصة موسيقاي... أحب أن أجعل الناس يستمعون، ولكن أيضا يفكرون".وأُبقي التشويق قائما في شأن ما الذي ستتضمنه الحفلة التي ترعاها وتنظمها "آبل ميوزيك". ولم يُسأل كندريك لامار عن الأغنيات التي سيقدمها، فيما يترقّب الجميع ما إذا كانت أغنيته الناجحة "نات لايك آس" Not Like Us ضمن البرنامج.وشكّلت كلمات هذه الأغنية اللاذعة ذروة "الصراع" والعداء المتبادل بين كندريك لامار ومغني الراب الكندي دريك اللذين يتنازعان قضائيا.ويشكّك لامار في "نات لايك آس" في انتماء دريك إلى ثقافة الهيب هوب ويذهب إلى حد وصفه بأنه متحرّش بالأطفال. وحقّقت الأغنية نجاحا كبيرا وفازت بخمس جوائز غرامي الأحد، من بينها تلك المخصصة لأفضل أغنية وأفضل تسجيل لهذا العام، وهو إنجاز نادر لأغنية راب.ودفع نجاح الأغنية دريك إلى مقاضاة شركتهما المشتركة "يونيفرسال ميوزيك غروب" بتهمة التشهير.وقال كندريك لامار إنه لم يظن قطّ أنه سيجد نفسه ذات يوم على رأس قائمة المغنين في حفلة مباراة السوبر بول التي سبق أن أحياها نجوم كمايكل جاكسون وستيفي ووندر وبرينس وفرقة "رولينغ ستونز" وبروس سبرينغستين.وقال "ما أعرفه هو أن شغفي اليوم هو الشغف نفسه الذي كان لديّ بالأمس".ويعتبر الفنان البالغ 37 عاما من أبرز مغني الراب في جيله بفضل كلماته عن المشاكل العنصرية والفقر في الولايات المتحدة. وأصبحت أغنيته "اولرايت" Alright نشيدا لحركة "حياة السود مهمة". وهو أيضا فنان الهيب هوب الوحيد الذي حصل على جائزة "بوليتزر" للموسيقى.