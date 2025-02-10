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تايلور سويفت في موقف صعب خلال سوبر بول... الجمهور هاجمها وترامب أحرجها وهذا تعليقها! (فيديو)
فنّ
2025-02-10 | 05:27
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تايلور سويفت في موقف صعب خلال سوبر بول... الجمهور هاجمها وترامب أحرجها وهذا تعليقها! (فيديو)
دخل الرئيس دونالد ترامب التاريخ كأول رئيس يحضر مباراة السوبر بول يوم الأحد، وسرق العرض من النجمة تايلور سويفت. ثم حرص على السخرية منها بعد المباراة.
وتلقى ترامب هتافات صاخبة من جمهور Superdome عندما ظهر على الشاشة أثناء النشيد الوطني، بينما أطلق المشجعون صيحات الاستهجان على سويفت بشدة عندما تم عرض اطلالتها على الشاشة أثناء المباراة، وفق ما نقل موقع
فوكس نيوز
.
وكان على سويفت أيضًا أن تشاهد فريق صديقها، كانساس سيتي تشيفز، ترافيس كيلسي، يعاني من خسارة ساحقة 40-22 أمام فيلادلفيا إيغلز.
وسخر منها ترامب ومن الفريق في منشور على موقع Truth Social بعد المباراة. ونسب ترامب الفضل إلى أتباع حركته "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" في إطلاق صيحات الاستهجان.
"الشخص الوحيد الذي عانى من ليلة أصعب من ليلة كانساس سيتي تشيفز كان تايلور سويفت. لقد تم إطلاق صيحات الاستهجان عليها في الملعب. MAGA لا ترحم على الإطلاق!" كتب ترامب.
أما تفاعل تايلور سويفت مع رد فعل الجمهور الذي صاح بصرخات رفضية لدى ظهورها على الشاشة الكبيرة، فكان تمتمها لكلمات عدة غير مفهومة.
وكشف قارئ الشفاه إن جيه هيكلينغ لموقع
دايلي ميل
أن النجمة قالت "يا إلهي، ماذا يحدث".
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