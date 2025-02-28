صلاح تيزاني في كلمات معبّرة عن الـLBCI: "لمبة انفجرت وضوت على ناس كثير" (فيديو)

استضاف الممثل سعد حمدان والإعلامية رهف عبدالله الممثل القدير صلاح تيزاني ضمن Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



وفي التفاصيل، عبّر صلاح تيزاني عن أسفه العميق على وطنه لبنان، وقال: "من وقت ما أخد استقلاله والدني طمعانة فيه... اللي ما بحب الوطن ما لازم يعيش بالوطن".



وتحدث صلاح تيزاني عن المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI معاتبًا بعفوية رئيس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر "وين صار فنجان القهوة؟"، ووصف المحطة بـ"لمبة انفجرت وضوت على ناس كثير، وعملت فنانين كثير وفتحت المجال لناس صاروا مبدعين".