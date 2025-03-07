الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد الشائعات التي طالته... محمد حماقي يكشف تطورات وضعه الصحي (صورة)

فنّ
2025-03-07 | 03:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد الشائعات التي طالته... محمد حماقي يكشف تطورات وضعه الصحي (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد الشائعات التي طالته... محمد حماقي يكشف تطورات وضعه الصحي (صورة)

ردّ النجم المصري محمد حماقي على الأخبار والشائعات التي طالته مؤخراً بشأن تدهور وضعه الصحي بعد دخوله إلى المستشفى بشكل مفاجئ.

وفي التفاصيل، كشف حماقي عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أنه أجرى عملية جراحية بسيطة وشكر جمهوره على محبتهم الكبيرة له.

وكتب حماقي: "كل سنة وإنتو طيبين ورمضان كريم ويا رب يكون شهر خير علينا كلنا. الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية. أنا حابب أطمنكم. أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة والحمدالله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت. شكراً على سؤالكم ودعواتكم وربنا ما يخض حد على حبايبه أبداً".
 

آخر الأخبار

فنّ

الشائعات

طالته...

حماقي

تطورات

الصحي

(صورة)

LBCI التالي
دوللي بارتون تخلّد ذكرى وفاة زوجها بطريقة مؤثرة (صورة)
"زوّجت قلبي لعقلي وصمت عن الحكي"... باميلا الكيك: قبل كل مشهد أطلب الله وملائكتي تستجيب وتلبسني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-03-04

بعد دخول محمد حماقي المستشفى بشكل مفاجئ... إليكم وضعه الصحي

LBCI
فنّ
2025-01-05

بعد الشائعات التي طالتها... دنيا سمير غانم تكشف حقيقة حملها

LBCI
منوعات
2025-01-04

هدى شديد تكشف آخر التطورات حول وضعها الصحي: باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب

LBCI
فنّ
2025-02-15

بعد الشائعات التي طالتهما... جاستن وهايلي بيبر يحتفلان بعيد الحب في أجواء دافئة (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:06

بعد طول انتظار... نسليهان أتاغول تستقبل مولودها الأول

LBCI
فنّ
03:40

دوللي بارتون تخلّد ذكرى وفاة زوجها بطريقة مؤثرة (صورة)

LBCI
فنّ
11:55

"زوّجت قلبي لعقلي وصمت عن الحكي"... باميلا الكيك: قبل كل مشهد أطلب الله وملائكتي تستجيب وتلبسني

LBCI
فنّ
11:46

بين الدوبلاج والتمثيل.... الممثل القدير جهاد الأطرش يتحدث عن مسيرته للـLBCI (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-03-06

عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-19

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات

LBCI
أخبار لبنان
05:42

قبلان لرئيس الجمهورية: نعوّل وطنياً عليك ويمكنك أن تكون رمزاً في عالم العائلة الوطنية وميثاقية التمثيل

LBCI
آخر الأخبار
03:55

لقاء يجمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:00

سلام: أي اصلاح لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة

LBCI
أخبار لبنان
02:58

وزير الأشغال من المطار: الدولة عادت بقوة و"ممنوع الغلط"

LBCI
أخبار دولية
15:54

ترامب: أجرينا محاثات مباشرة مع حماس بشأن الرهائن

LBCI
أخبار دولية
15:47

ترامب: سأزور السعودية خلال الشهر والنصف المقبلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لهذه الاسباب ترامب يعفي شركات السيارات من الرسوم الجمركية لشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد قمة القاهرة... اسم محمد دحلان يعود الى الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

فعاليات معرض ليالي زمان مستمرة... هكذا يبدو المشهد في الـ Forum de Beirut

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

حلول سهلة للتخفيف من آثار مياه الشتاء على الطرقات والعين على المراقبة والمساءلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قروض سكنية بسقف ١٠٠ الف دولار قريباً... شكراً قطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:36

اليكم أبرز مقررات الجلسة الاولى للحكومة...

LBCI
خبر عاجل
14:32

قوات الأمن السورية في مدينة جبلة تتمكن من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد حافظ الأسد ومنها الإشراف على اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط

LBCI
خبر عاجل
14:51

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في أول تعليق على اعتقال اللواء ابراهيم حويجة عبر منصة "إكس": الله وأكبر

LBCI
حال الطقس
01:58

طقس متقلب في الأيام المقبلة...

LBCI
فنّ
11:55

"زوّجت قلبي لعقلي وصمت عن الحكي"... باميلا الكيك: قبل كل مشهد أطلب الله وملائكتي تستجيب وتلبسني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قروض سكنية بسقف ١٠٠ الف دولار قريباً... شكراً قطر

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...

LBCI
منوعات
10:39

"الحرب العالمية الثالثة حتمية وهكذا سيكون الوضع بالشرق الأوسط"... استطلاع يكشف: هكذا سيبدو العالم في 2035!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More