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بعد الشائعات التي طالته... محمد حماقي يكشف تطورات وضعه الصحي (صورة)
فنّ
2025-03-07 | 03:02
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بعد الشائعات التي طالته... محمد حماقي يكشف تطورات وضعه الصحي (صورة)
ردّ النجم المصري محمد حماقي على الأخبار والشائعات التي طالته مؤخراً بشأن تدهور وضعه الصحي بعد دخوله إلى المستشفى بشكل مفاجئ.
وفي التفاصيل، كشف حماقي عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أنه أجرى عملية جراحية بسيطة وشكر جمهوره على محبتهم الكبيرة له.
وكتب حماقي: "كل سنة وإنتو طيبين ورمضان كريم ويا رب يكون شهر خير علينا كلنا. الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية. أنا حابب أطمنكم. أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة والحمدالله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت. شكراً على سؤالكم ودعواتكم وربنا ما يخض حد على حبايبه أبداً".
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