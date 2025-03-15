بعد شائعات طلاقهما... جاستن بيبر وزوجته يخططان لإنقاذ زواجهما بهذه الطريقة!

يستعد النجم العالمي جاستن بيبر وزوجته، عارضة الأزياء هايلي بيبر للانتقال من لوس أنجلوس قريباً بهدف انقاذ زواجهما بعد الشائعات التي طالتهما مؤخراً.وكشف مصدر مطلّع أن بيبر وزوجته يبحثان عن منزل جديد في اليونان أو إسبانيا أو فرنسا، إذ يرغبان في "التمتع بحياة هادئة وقضاء بعض الوقت بعيداً عن الأضواء".كما كشف وكيل عقارات متخصص في العقارات الفاخرة في جنوب أوروبا أن المغني الشهير يبحث عن عقار "يتمتع بطقس رائع، وخصوصية، وبيئة هادئة" حيث يمكنه قضاء بعض الوقت مع هايلي وطفلهما جاك.ومن جهته، قال المصدر نفسه إن شائعات الانفصال التي تلاحق بيبر وزوجته "تزعجهما بشدة"، مضيفاً أن تركيزهما ينصبّ حالياً على طفلهما فقط.