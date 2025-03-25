بعد انفصاله عن جنيفر لوبيز... بن أفليك يفتح قلبه للمرة الأولى: "أشعر بالضعف"

خرج الممثل الأميركي الشهير بن أفليك عن صمته وتحدّث للمرة الأولى عن انفصاله عن النجمة جنيفر لوبيز، في حديث مع مجلة GQ البريطانية.واعترف أفليك بأنه لم يرغب في الخوض كثيرًا في تفاصيل الانفصال في المقابلات، قائلاً: "أشعر بالإحراج والضعف".وأصّر أفليك على عدم وجود فضائح أو مكائد تسببت في انفصاله عن لوبيز بعد زواج دام عامين.