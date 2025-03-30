مع حلول عيد الفطر المبارك... هذا ما تمناه راغب علامة

شارك الفنان راغب علامة رسالة مليئة بالحب لمعايدة متابعيه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وذلك عبر حسابه على منصة إكس.



وكتب راغب علامة: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك... أتمنى للجميع أيامًا مليئة بالفرح والسعادة، وأن يعيد الله عليكم هذا العيد بالخير والبركات. فلنجعل من هذا العيد فرصة للتواصل والمحبة والاحترام ولنعمل معًا على نشر الأمل والسلام.. عيد سعيد!".