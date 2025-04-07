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العثور على الحارس الشخصي السابق لديفيد وفيكتوريا بيكهام متوفيًا في إسبانيا
فنّ
2025-04-07 | 03:30
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العثور على الحارس الشخصي السابق لديفيد وفيكتوريا بيكهام متوفيًا في إسبانيا
عُثر على الحارس الشخصي السابق لعائلة بيكهام، كريغ أينسورث، متوفيًا في إسبانيا، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وكشفت والدة كريغ أينسورث، سالي، عن خبر الوفاة في بيان لها، وذلك بعد محاولة العثور على ابنها المفقود لأيام.
ويُذكر أن كريغ كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ونشر رسالة وداع أخيرة على منصة فيسبوك، كما أوضحت الشرطة أنها ركزت نطاق البحث عنه في أليكانتي وبرشلونة.
وأكدت سالي خبر وفاة ابنها كريغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة له بالزي العسكري، قائلة: "تم العثور على كريغ (...) خدم في أفغانستان وكان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، ارقد بسلام يا كريغ".
وعمل كريغ كحارس شخصي لعائلة بيكهام منذ عام 2013 إلى عام 2015، ولم تتضح الصورة حتى الآن حول ملابسات الوفاة.
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