العثور على الحارس الشخصي السابق لديفيد وفيكتوريا بيكهام متوفيًا في إسبانيا

عُثر على الحارس الشخصي السابق لعائلة بيكهام، كريغ أينسورث، متوفيًا في إسبانيا، وفق ما نقل موقع