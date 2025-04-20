النجمة العالمية جينيفر لوبيز تخطف الأنظار في سباق الفورمولا 1 في جدة (صور)

خطفت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز الأنظار خلال مشاركتها في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 التي أقيمت في مدينة جدة، وذلك قبل إحيائها الحفل الختامي بعد السباق.

وظهرت لوبيز خلال التجارب النهائية يوم السبت مرتدية بدلة رياضية باللون الوردي مع سحّاب في الأمام، ما لفت الأنظار إلى إطلالتها الجريئة والمميزة.

وفي الليلة نفسها، اعتلت النجمة العالمية المسرح وقدّمت باقة من أشهر أغانيها، ضمن حفل ما بعد السباق، إلى جانب عدد من أبرز النجوم العالميين مثل أشر (Usher)، وميجور ليزر (Major Lazer)، وبيجي غو (Peggy Gou).

كما شارك في الحفل مجموعة من النجوم العرب، من بينهم مروان بابلو، Tul8te، هشام عباس، مصطفى قمر، وحميد الشاعري، في ليلة جمعت بين الإبداع الغربي والنكهة العربية في أجواء استثنائية.