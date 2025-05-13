نادين نسيب نجيم بفستانٍ أبيض طويل... ما المناسبة؟ (صور)

شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على إنستغرام مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بفستان أبيض طويل، بإطلالة أنيقة لافتة أثارت إعجاب الجمهور وأحدثت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل.

وبينما تكهّن البعض بأن الصور تعود مناسبة شخصية يمكن أن تتعلق بالارتباط رسميا، حسمت نادين الجدل بنفسها من خلال تعليق أرفقته على المنشور قالت فيه: "مهرجان كان السينمائي 2025"، مؤكدة بذلك مشاركتها في هذا الحدث العالمي البارز.

وانهالت التعليقات من محبيها ونجوم الوسط الفني، من بينهم كارلا بطرس، والمؤثرتان نادين عبد العزيز ونتالي نصرالله، مشيدين بجمالها وأناقتها المعتادة.