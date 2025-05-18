ابنة وائل كفوري تحتفل بالقربانة الأولى (صور)

احتفلت ميلانا كفوري، ابنة النجم اللبناني وائل كفوري بمناسبتها الدينية الأولى، حيث نالت سر القربانة الأولى في كنيسة سيّدة العطّارية – مطرانية أدما، بحضور والدتها أنجيلا بشارة وعدد من أفراد العائلة وصديقاتها المقربات.

وقد نشرت أنجيلا، طليقة الفنان، صورًا من أجواء الاحتفال عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها إلى جانب ابنتها، وعلّقت بكلمات مؤثرة قالت فيها: "فخورة بكِ يا ملاكي الثمين، تتألقين بالإيمان والفرح في يوم قربانتك الأولى... ليكبر إيمانك كما ابتسامتك الجميلة."

ورغم أهمية المناسبة العائلية والدينية، لوحظ غياب وائل كفوري عن مراسم القربانة التي أُقيمت في الكنيسة، وكذلك عن الاحتفال الذي تلاها في أحد المطاعم، وهو ما أثار تساؤلات المتابعين عبر مواقع التواصل.