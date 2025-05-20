توم كروز يطمئن جمهوره: "لن أتوقف عن صناعة الأفلام"

كشف النجم توم كروز أنه لن يعتزل التمثيل وينوي مواصلة صناعة الأفلام حتى بعد بلوغه المئة.
وقال كروز خلال العرض الأول لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning في نيويورك يوم الأحد الماضي: "لن أتوقف أبداً".
وأضاف كروز: "لن أتوقف أبدًا عن صناعة أفلام الأكشن والدراما والكوميديا، أنا متحمس".
وتابع كروز: "أشعر أنني محظوظ جدًا لأنني أستطيع صنع الأفلام التي أصنعها، وأحب ذلك. أعشق صناعة الأفلام".
At the #MissionImpossible—The Final Reckoning premiere, Tom Cruise reveals he will keep making movies into his 100s pic.twitter.com/dZdzfEKnAf
— The Hollywood Reporter (@THR) May 18, 2025
— The Hollywood Reporter (@THR) May 18, 2025
المصدر