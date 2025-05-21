تجولت في كان ببطنها المنتفخ... ريهانا تستعرض حملها بإطلالة جريئة (صور)

خطفت النجمة ريهانا الأضواء أثناء تجولها في كان مع حبيبها المغني آيساب روكي بإطلالة جريئة كشفت بطنها المنتفخ.



وتألقت ريهانا بفستان طويل باللون الأسود مع فتحات جريئة عند البطن وفتحة ساق طويلة.



وأكملت ريهانا إطلالتها بحذاء بكعب عال باللون الأسود وحقيبة كبيرة باللون الأسود أيضاً.



وكانت ريهانا قد كشفت عن حملها بطفلها الثالث خلال حضورها حفل ميت غالا 2025 في نيويورك.