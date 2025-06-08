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في الذكرى الخمسين لمؤسسة خوان ميرو الثقافية... برنامج حافل بالمعارض والحفلات في برشلونة
فنّ
2025-06-08 | 04:30
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في الذكرى الخمسين لمؤسسة خوان ميرو الثقافية... برنامج حافل بالمعارض والحفلات في برشلونة
أعدّت مؤسسة خوان ميرو الثقافية الشهيرة في برشلونة للذكرى الخمسين لتأسيسها برنامجا حافلا بالمعارض والحفلات الموسيقية والزيارات التي تشكّل تكريما لهذا الفنان الكاتالوني.
وتنطلق الخميس نشاطات البرنامج التي تقام على مدى عام كامل تحت شعار "من أجل أبناء الغد"، وتُستهل بمعرض يحمل عنوان "الشعر بدأ للتو" يتناول تاريخ هذه المؤسسة المسؤولة منذ العام 1975 عن حفظ إرث ميرو، أحد أبرز رسامي القرن العشرين ونحاتيه.
وقال مدير مؤسسة ميرو ماركو دانيال خلال إعلانه عن برنامج النشاطات التي تقام في الأشهر المقبلة "خلال خمسين عاما، انتقلنا من حلم فنان إلى كوننا مؤسسة ثقافية رائدة في برشلونة ومختلف أنحاء العالم".
ويذكّر المعرض من خلال صور وخرائط وقصاصات صحف بما دفع ميرو الذي كان يعيش في جزيرة مايوركا، إلى التصالح مع مدينته الأم وإقامة هذه الفسحة الثقافية التي أُطلق عليها في البداية اسم مركز برشلونة لدراسات الفن المعاصر.
وتفتح المؤسسة أبوابها في السادسة من صباح يوم 15 حزيران ليتمكن الزوار من الاستمتاع بضوء الفجر الذي يُنير الأعمال التي تضمها وجدران مبناها وزواياه بفضل هندسته المميزة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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