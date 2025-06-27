بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)

خطفت الصحافية لورين سانشيز الأضواء بإطلالة مميزة ومثيرة حملت توقيع دار "سكاباريللي"، وذلك استعداداً لحفل زفافها من مؤسس "أمازون" الملياردير جيف بيزوس.

وظهرت سانشيز وهي تصعد على متن القارب المائي برفقة بيزوس استعداداً لحفل عشاء فاخر بحضور نخبة من ألمع نجوم وشخصيات هوليوود.

وتألقت سانشيز بفستان ضيّق ولامع باللون الذهبي مع تفاصيل الأزهار المطرزة على منطقة الصدر، من مجموعة "سكاباريللي" للأزياء الراقية لعام 2025 بقيمة 100 ألف دولار.

وساعد تصميم الفستان الضيق على إبراز خصر سانشيز النحيل وقوامها الرشيق، بالإضافة إلى أن قماشه الفاخر أضفى طابعاً ملكياً على الإطلالة.

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