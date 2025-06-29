فاروق سلامة... أكورديون الزمن الجميل يعود إلى الضوء بتكريم مستحق

كرّم حفل الزمن الجميل بنسخته الثامنة، بإشراف الدكتور هراتش سغبزاريان، الموسيقار المصري فاروق سلامة، أحد أبرز عازفي الأكورديون في العالم العربي.

ورافق عمالقة الطرب مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وترك بصمته الخاصة في الأغنية العربية من خلال ألحانه وموسيقاه.

تكريمه في الحفل هو تحية لمسيرة موسيقية استثنائية، شكّلت جزءاً من الذاكرة الفنية الذهبية.